Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что подписанное соглашение создаст возможность для обмена технологиями

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Литвы Довиле Шакалене подписали соглашение о намерениях начать совместное производство "дальнобойных дронов". Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников. Соответствующее соглашение о намерениях совместного производства оборонной продукции в Литве и на Украине подписали в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене", - написал он.

По словам Шмыгаля, этот документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и создаст возможность для обмена технологиями.

Ранее Шакалене в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила, что Литва продолжит ежегодно направлять на военную помощь Украине 0,25% ВВП. Основными направлениями для выделения средств, по словам министра, являются приобретение вооружения, обучение украинских военных и восстановление украинской армии. "Мы намерены участвовать в закупке в США для передачи Киеву ракет зенитного комплекса Patriot. На это выделяется €30 млн", - утверждала министр.