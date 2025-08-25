В КСИР Ирана выступили против плана разоружения "Хезболлах" в Ливане

Заместитель командира сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Ирадж Масджеди отметил, что проект разоружения движения является американо-сионистским планом

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. План разоружения ливанского шиитского движения "Хезболлах" реализовать не удастся, заявил заместитель командира сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ирадж Масджеди.

"Оружие сопротивления - это оружие народа Ливана для защиты этой земли от агрессии сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС). Проект разоружения "Хезболлах" в Ливане - американо-сионистский план. Безусловно, ни народ Ливана, ни "Хезболлах" не примут этот план, и он никогда не будет реализован", - приводит слова Масджеди гостелерадиокомпания Ирана.

5 августа премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил, что возглавляемый им кабинет одобрил план разоружения всех неправительственных военизированных формирований. Как ожидается, его реализация будет завершена к концу текущего года.