Выборы в парламент пройдут 28 сентября

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Приднестровья выразили обеспокоенность в связи с решением властей Молдавии резко сократить число избирательных участков для проживающих в непризнанной республике молдавских граждан на предстоящих 28 сентября выборах в парламент.

"Министерство иностранных дел Приднестровья выразило обеспокоенность в связи с решением властей Молдовы о резком сокращении числа избирательных участков, предназначенных для голосования на предстоящих парламентских выборах граждан, проживающих в Приднестровье и обладающих вторым гражданством РМ. МИД расценивает подобные действия как сознательное ограничение политических свобод и дискриминацию по территориальному признаку. Такие меры по политически ангажированной сегрегации граждан подрывают доверие к избирательному процессу в соседней Молдове и грубо противоречат международным стандартам", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В нем отмечено, что власти Молдавии в очередной раз продемонстрировали пренебрежение принципами открытости и демократического участия, фактически лишив сотни тысяч молдавских граждан в Приднестровье возможности реализовать свое конституционное право голоса. Приднестровское руководство призвало международные организации и правозащитные структуры обратить внимание на сложившуюся ситуацию и дать ей соответствующую оценку.

Приднестровские дипломаты отметили отсутствие последовательности и логики в решении, которое приняла Центральная избирательная комиссия Молдавии, указав, что в Германии, где проживает всего 25 тыс. граждан РМ, открывается 36 участков, а в Италии, где проживает в два с половиной раза меньше граждан РМ, чем в Приднестровье, открывается 73 участка.

"Примечательно, что, когда это политически выгодно, официальные лица в Кишиневе активно спекулируют статистикой о "сотнях тысяч" граждан РМ, проживающих в Приднестровье, подчеркивая их принадлежность к молдавскому электорату. Однако, когда дело доходит до предоставления людям реальной возможности проголосовать, власти РМ демонстрируют боязнь их участия в выборах и нежелание учитывать мнение, преднамеренно ограничивая доступ к избирательным участкам, нарушая базовые демократические нормы", - отмечается в публикации МИД.

Накануне ЦИК Молдавии решил открыть к парламентским выборам для жителей Приднестровья всего 12 участков для голосования, что почти втрое меньше, чем на прошлогодних выборах президента.

Нежелательные избиратели

Зампредседателя ЦИК Павел Постика объяснил, что такое количество соответствует положениям избирательного кодекса. К выборам на территории Молдавии с населением около 2,4 млн человек подготовят примерно 2 тыс. избирательных участков. По данным правительства Молдавии, на территории Приднестровья проживают около 300 тыс. человек с молдавскими паспортами.

Ранее парламент Приднестровья призвал власти Молдавии открыть для приднестровцев 41 участок, как на парламентских выборах 2021 года. На президентских выборах в 2024 году на правом берегу Днестра функционировали всего 30 участков. Молдавская оппозиция назвала сокращение дискриминационным и связала его с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. Там также напомнили, что в прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим.