Стубб: отношения России и Европы восстановятся после СВО

При этом их характер уже не будет прежним, отметил президент Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб считает, что восстановление отношений между Россией и Европой возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер уже не будет прежним.

"Восстановление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме станет возможным только после достижения справедливого и продолжительного мира на Украине", - сказал он, выступая на открытии Парламентской конференции Балтийского моря в Мариехамне на Аландских островах. Финский президент признал, что отношения стран Балтийского региона с Москвой заморожены. "Новые отношения будут сильно отличаться от тех, что были до начала [специальной военной операции на Украине]. Мы не можем повернуть ход истории вспять", - полагает Стубб.

Президент Финляндии неоднократно заявлял о перспективах восстановления отношений с РФ после окончания СВО. В апреле 2025 года на пресс-конференции в Лондоне он отметил, что Хельсинки необходимо "морально подготовиться" к возобновлению связей с Москвой, а также утверждал, что европейские лидеры начали обсуждать возможность налаживания контактов с президентом России Владимиром Путиным.