ТАСС: Турция намерена поддерживать мирный процесс между Россией и Украиной

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Турция продолжит оказывать всестороннюю поддержку процессам, касающимся мирного урегулирования между Россией и Украиной. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг процессов, связанных с урегулированием конфликта и возможными новыми раундами переговоров между сторонами.

"Мы как Турция при любой возможности подчеркиваем свою готовность оказывать всестороннюю поддержку мирному процессу", - заявил собеседник агентства. Такая позиция, по его выражению, "остается неизменной".

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что готов как продолжать содействовать переговорам делегаций, так и организовать встречу лидеров конфликтующих сторон.