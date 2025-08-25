В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху отметили, что израильская сторона примет ответные меры при демилитаризации шиитского движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Израиль готов поддержать правительство Ливана в его усилиях по разоружению шиитского движения "Хезболлах". Об этом заявила канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

"Недавнее решение [ливанского] правительства о работе по разоружению "Хезболлах" к концу 2025 года стало знаменательным событием. В свете этого важного события Израиль готов поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хезболлах" и совместно работать над достижением более безопасного и стабильного будущего для обеих стран", - говорится в заявлении.

"Если ливанские вооруженные силы сделают необходимые шаги для разоружения "Хезболлах", Израиль примет ответные меры, включая поэтапное сокращение присутствия Армии обороны Израиля [в Ливане]", - добавили в канцелярии.

В ведомстве отметили, что Израиль "высоко ценит значительный шаг", сделанный правительством Ливана. "Это решение (по разоружению "Хезболлах" - прим. ТАСС) открывает перед Ливаном возможность вернуть себе суверенитет, восстановить государственные институты, армию и систему управления", - продолжили в канцелярии. "Сейчас настало время Израилю и Ливану продвигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточившись на общей цели - разоружении "Хезболлах" и содействии стабильности и процветанию обеих стран", - резюмировали в ведомстве израильского премьера.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам 5 августа объявил, что возглавляемый им кабинет одобрил план разоружения всех неправительственных военизированных формирований. Как ожидается, его реализация будет завершена к концу 2025 года.