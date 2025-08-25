Минздрав Газы сообщил о гибели 11 палестинцев от голода

Согласно сведениям ведомства, общее число жителей Газы, умерших от недоедания за последнее время, увеличилось до 300

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Не менее 11 палестинцев, в том числе 2 детей, умерли от голода в секторе Газа за прошедшие 24 часа. Такие данные опубликовал Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям ведомства, общее число жителей Газы, умерших от недоедания за последнее время, увеличилось до 300, среди них 117 несовершеннолетних лиц.

21 августа в пресс-службе властей Газы сообщили, что только порядка 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали за 3,5 недели на территорию сектора, что составляет менее 15% от объема поставок, необходимых населению анклава. Согласно ее сведениям, в течение минувших 25 дней в Газе ожидали прибытия по меньшей мере 15 тыс. машин с гуманитарными грузами, однако в сектор были допущены лишь 2 187 грузовиков.

22 августа эксперты поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью - Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) - впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод. В тот же день в канцелярии главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль "не морит голодом", а "предотвращает голод" в Газе. В канцелярии указали, что палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", тогда как Израиль справился с проблемой перебоев в поставках, сбрасывая помощь с воздуха, а также доставляя гуманитарные грузы морскими путями и безопасными маршрутами.