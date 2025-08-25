Бывший главарь одесской ячейки националистической организации "Правый сектор" заявил, что если Владимир Зеленский отдаст землю, то "станет трупом"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бывший главарь одесской ячейки националистической организации "Правый сектор" (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Стерненко пригрозил, что Владимир Зеленский "станет трупом", если согласится вывести украинские войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статья с высказываниями неонациста опубликована в британской газете The Times.

"Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом - политически, а затем реально", - приводит газета слова Стерненко. Его взгляды, как утверждает издание, традиционно "пользуются популярностью" среди молодого поколения украинских военных и гражданских лиц.

Ранее глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук подчеркивал, что препятствием к установлению мира на Украине является не только сам Зеленский, который давно уже не хозяин в своей стране, а весь созданный им режим. Стоящие за ним "политические элиты", в том числе банды неонацистов, которых он поощрял, теперь запрещают ему говорить о мире. Как отмечал Медведчук, именно этих неуправляемых неонацистов Зеленский боится больше, чем президента США Дональда Трампа. Политик обращал внимание, что никакие договоренности с режимом Зеленского не могут быть реализованы, пока банды неонацистов свободно чувствуют себя на Украине.

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров отмечал, что нацистская идеология стала государственной на подконтрольной киевскому режиму территории. По его словам, смена режима должна стать одним из главных условий заключения долгосрочного мира.

Президент России Владимир Путин выделял несколько целей специальной военной операции. Среди них денацификация - устранение нацистских элементов из руководства страны и прекращение прессинга на русскоязычных украинцев и их культуру.