ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Украинцы, проживающие в городе Лидс в Великобритании, разбирают использованные вейпы, чтобы использовать их детали в качестве источников энергии для дронов. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно ее информации, украинские военнослужащие применяют аккумуляторы и провода для питания БПЛА, телефонов и приборов ночного видения. По словам собеседника Би-би-си, иногда это становится "единственным источником энергии" для военных ВСУ.

При этом в Великобритании в целях заботы об экологии и здоровье детей действует запрет на продажу одноразовых вейпов. До введения запрета жители страны выбрасывали порядка 8,2 млн штук еженедельно, отмечает Би-би-си.