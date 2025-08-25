DPA: Германия потратила на поддержку Украины около €50,5 млрд

Примерно €25 млрд от общей суммы ушли на прием и размещение украинских беженцев

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Германия с конца февраля 2022 года потратила на поддержку Украины в общей сложности €50,5 млрд. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Минфина ФРГ по случаю визита главы ведомства Ларса Клингбайля в Киев.

Примерно €25 млрд от общей суммы ушли на прием и размещение украинских беженцев, €17 млрд - на поставки оружия и обучение ВСУ, €6,7 млрд - на гражданское содействие и €1,9 млрд - на бюджетную помощь. Согласно финансовому бюджетному планированию, до 2027 года Германия намерена оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более €8 млрд в год.

Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он намерен провести там переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады, а также гражданского общества.