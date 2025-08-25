Как подчеркнула газета, этот эпизод показывает всю сложность ситуации посла Украины в Великобритании

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался отвечать на телефонный звонок вице-президента США Джей Ди Вэнса после перепалки Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в феврале. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Согласно изданию, после скандала в Овальном кабинете окружение Трампа, по всей видимости, пыталось выйти на связь с возможными кандидатами на пост президента Украины. Отмечается, что Вэнс хотел воспользоваться "различными дипломатическими и иными каналами" для общения с Залужным, однако украинский посол после консультации с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком отказался отвечать на звонок.

Как подчеркнула газета, этот эпизод показывает всю сложность ситуации Залужного. С одной стороны, он остается лоялен правительству, которое направило его в Лондон после отставки с поста главкома ВСУ. С другой стороны, многие на Украине и за рубежом подталкивают его к запуску своей политической кампании.