ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отклонил предложение руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака формально присоединиться к политической команде главы киевского режима в преддверии будущих выборов. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По ее информации, Ермак, который является частым гостем в посольстве Украины в Лондоне, сделал такое предложение в ноябре 2024 года. Как отметило издание, посол отклонил его, однако обещал не критиковать Зеленского на публике, пока продолжаются боевые действия. Кроме того, Залужный заверил, что в случае его ухода в политику он уведомит об этом сперва Ермака в частном порядке.