По словам белорусского президента, общество не приняло идеи националистов в начале 1990-х годов

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Националисты в Белоруссии в начале 1990-х предпринимали попытки отказаться от всего русского, но общество такие идеи не приняло. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

"В том числе благодаря российско-белорусскому коллективу "Песняры" [и его песне "Вологда"] вы стали самыми узнаваемыми и близкими для Беларуси людьми, и мы этому искренне рады. Почему именно белорусско-российский [ансамбль]? Потому что, например, Володя Мулявин (руководитель "Песняров" Владимир Мулявин - прим. ТАСС), с которым я был хорошо знаком и очень уважал, бывал у них на репетициях. [В свое время] пришлось возрождать этот коллектив, об этом мало кто сейчас говорит. Но во времена буйного национализма в Беларуси, а все-таки он у нас процветал несколько лет, пару лет до избрания президента, от всего русского и российского пытались тут отказаться, а некоторые отказались и пытались общество заставить. Но, как видите, общество не восприняло данные посылы", - сказал глава государства.

"Песняры" впервые исполнили известную композицию "Вологда" в 1976 году. "Великая песня, которую очень ценят, я знаю, у вас в городе, в области. Она очень любима нашим зрителем. Вся Россия и Беларусь знает и любит творчество "Песняров", в том числе и эту, казалось бы простую, но ставшую великой песню. Все великое - в простом", - отметил Лукашенко.