Посол Украины в Великобритании отказался от помощи политконсультанта Пола Манафорта

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский политконсультант Пол Манафорт, руководивший избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, предлагал послу Украины в Великобритании Валерию Залужному свои услуги, однако тот ответил отказом. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Издание добавило, что публично Залужный никогда не делал заявлений о своих политических амбициях. При этом в последнее время посольство Украины в Лондоне посещает все большее число украинских депутатов, общественных деятелей и представителей бизнеса, что, по мнению газеты, может свидетельствовать о подготовке к участию в будущих выборах.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 29 июля сообщило, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.