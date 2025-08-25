Такая мера предполагает остановку массового оттока молодежи из страны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Верховная рада предложила разрешить мужчинам в возрасте до 24 лет выезд с Украины в условиях военного положения, чтобы остановить массовый отток молодежи из страны. Это следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте парламента.

Депутаты зарегистрировали законопроект еще 22 августа, однако текст до сих пор не публиковался. Предполагалось, что внесенный депутатами законопроект отменит ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, что Владимир Зеленский поручил сделать правительству еще 12 августа. Однако кабмин, несмотря на обещания, до сих пор не внес соответствующего постановления. Таким образом, парламентарии не только опередили правительство с инициативой, но и подняли допустимый возраст до 24 лет.

"Временное ограничение права на выезд с Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу", - говорится в тексте законопроекта.

Мужчинам с 18 лет запрещен выезд из страны в связи с военным положением. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ограничений на выезд с 18 лет "часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей с Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным". "Также наблюдается рост числа старшеклассников, уезжающих за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях. Таким образом, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения на Украину молодых людей", - отмечают депутаты в записке, подчеркивая, что действующие ограничения также создают трудности "для сохранения связей" выехавших граждан со страной.

Как сообщал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, который является одним из авторов законопроекта, Рада рассмотрит снятие ограничений на выезд в сентябре. В то же время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал власти за бардак и конкуренцию вокруг этой инициативы. "У нас с этой историей о разрешении молодежи выезжать за границу какая-то пряма эпопея", - написал он в своем телеграм-канале.

Мобилизация и отток населения

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а мужчины стараются любыми способами выехать с Украины.

Мобилизация спровоцировала отток населения из страны. Власти уже не раз подчеркивали, что молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

Депутат Анна Скороход также отмечала, что вопрос об упрощении выезда за границу молодых людей в последнее время все больше поднимается для того, чтобы максимально снизить отток молодежи до 18 лет, которых родители массово вывозят за рубеж.