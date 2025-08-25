Президент Польши объяснил свое решение тем, что документ не предусматривал ограничение выплаты пособия на детей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении специального статуса и льгот для украинцев, приехавших в страну после февраля 2022 года.

"Мы должны стремиться к социальной справедливости, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в представленном мне виде", - заявил Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Глава польского государства объяснил свое решение тем, что проект не предусматривал ограничение выплаты пособия на детей. По его мнению, оно должно выплачиваться лишь работающим украинцам. Такие же ограничения Навроцкий предложил накладывать и в отношении доступа украинских беженцев к бесплатной медицинской страховке.

Закон о помощи гражданам Украины был принят польскими властями 12 марта 2022 года и несколько раз продлевался. Специальный статус для украинских беженцев действует до 30 сентября 2025 года. С июля 2024 года Варшава ввела более жесткие условия для получения некоторых пособий. Так, пособия на детей могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах. В настоящее время в Польше проживают более 900 тыс. украинских беженцев.