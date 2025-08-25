Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета отметил, что у Европы, прежде всего Германии, есть успешный опыт выстраивания экономических связей с РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Странам Европы следует восстановить нормальные отношения с Россией, руководствуясь национальными интересами. Такое мнение выразил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Я говорил европейцам - объедините дипломатические усилия и восстановите нормальные дипломатические отношения с Россией. Обсуждайте, договаривайтесь и не полагайтесь в этом вопросе на США, чьи интересы совершенно отличны [от ваших]", - сказал экономист в интервью индийской газете Hindustan Times. Эксперт напомнил, что у Европы, прежде всего Германии, есть успешный опыт выстраивания экономических связей с РФ. С 1991 года Россия поставляла ФРГ углеводороды по невысоким ценам, что позволяло Берлину развивать тяжелую промышленность. Теперь у Германии "этого преимущества больше нет", констатировал профессор.

Он усматривает две причины европейского курса на конфронтацию с Москвой. Во-первых, полагает Сакс, лидеры стран Европы разобщены и зависимы от США, которые "манипулировали европейской политикой десятилетиями", в том числе стремясь ограничить сотрудничество с Россией. Вторым важным фактором является распространение русофобии в Европе из-за страха якобы возможного вторжения. "Это самая абсурдная из всех мыслимых идей", - подчеркнул Сакс, уточнив, что такие опасения только усиливают зависимость европейских государств от военной поддержки США.

Ранее об обсуждении внутри Европы возможности возобновления контактов с Россией говорил президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, ничто не отменяет того факта, что Россия есть и всегда будет соседом республики, однако перспективы отношений зависят от прекращения конфликта на Украине. К пересмотру антироссийского курса неоднократно призывало руководство Венгрии. Так, премьер-министр Виктор Орбан обратился к лидерам ведущих стран Европы, в том числе Германии и Франции, с инициативой провести встречу на высшем уровне с Россией по примеру саммита РФ - США, прошедшего на Аляске 15 августа этого года. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес признавал, что в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Москвой в будущем. Глава МИД уточнял, что этот процесс нужно реализовывать на основе равенства и взаимного уважения.