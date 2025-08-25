Кароль Навроцкий также призвал ужесточить наказание за нелегальное пересечение границы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии.

"В моем проекте закона [о гражданстве] я предлагаю новые условия для получения польского гражданства для приезжих из других стран, не только из Украины. Процесс получения гражданства должен быть более долгим", - заявил Навроцкий на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: "стоп бандеровщине", - подчеркнул глава польского государства. Кроме того, он предложил ужесточить наказание за нелегальное пересечение границы. Президент также считает необходимым продлить срок пребывания в Польше для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Ранее Навроцкий призвал парламент принять находящийся уже более полугода на рассмотрении закон об уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма.

Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ и признана экстремистской). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.