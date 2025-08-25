Американский кинорежиссер в онлайн-режиме присутствовал на сессии "Легенды мирового кинематографа" московского кинофестиваля

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Украины выступило с осуждением участия американского кинорежиссера и сценариста Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.

"МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино", - говорится в Telegram-канале МИД.

Вуди Аллен 24 августа онлайн принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. Модератором был режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Во время диалога Аллен отметил, что ему всегда нравилось русское кино, а почти семичасовую экранизацию романа "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука он посмотрел всего за день. Аллен добавил, что ему никогда не предлагали снять кино в России, но, если такое предложение поступит в будущем, он сядет и начнет думать над сценарием картины о том, "как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге".

Вуди Аллен (при рождении - Аллан Стюарт Конигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке, США. Аллен считается создателем жанра "интеллектуальной комедии", в котором серьезность тем, затрагиваемых автором и персонажами, уживается с насмешливой, иронической формой. В числе его киноработ, которых насчитывается более 50, - "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Манхэттен", "Ханна и ее сестры", "Полночь в Париже".

С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция.

