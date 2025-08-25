По данным журнала, такое решение американской администрации могло бы быть оправдано, если бы Соединенные Штаты боролись с наркокартелями в одиночку

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Задействование военных США для проведения операции против наркокартелей на территории Мексики может разрушить отношения Вашингтона и Мехико. Такую точку зрения выразил в статье для журнала The American Conservative (TAC) колумнист Джозеф Аддингтон.

"Военная интервенция [США] на мексиканской земле может не только разрушить небывало хорошие отношения между США и Мексикой <...>, но и фактически легитимизировать картели в глазах мексиканской общественности, которая чрезвычайно чувствительно воспринимает империалистические [устремления] со стороны своего северного соседа", - считает аналитик. По его словам, такое решение американской администрации могло бы быть оправдано, если бы Соединенные Штаты боролись с наркокартелями в одиночку. Однако власти латиноамериканского государства демонстрируют "необычайную готовность содействовать американским усилиям по борьбе с преступностью", разместив национальную гвардию на границе с США и активизировав деятельность правоохранительных органов на этом направлении, отмечает эксперт.

По мнению Аддингтона, решить проблему наркокартелей можно только путем обеспечения эффективного функционирования мексиканского правительства, которое активно предпринимает шаги для этого. "Помощь [властям Мексики] в этих преобразованиях должно быть первоочередной задачей для США", - утверждает колумнист.

14 августа агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что Министерство обороны США отдало приказ о переброске подразделений военно-воздушных и военно-морских сил в южную акваторию Карибского моря для противодействия угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Комментируя эту информацию, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что мексиканские власти не допустят присутствия американских военных для проведения операций против наркокартелей на территории своей страны. По ее словам, США не будут направлять военных в Мексику.