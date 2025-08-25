В Польше пригрозили депортациями для нарушающих общественный порядок украинцев

Глава МВД страны Марчин Кервиньский отметил, что украинцы, несмотря на предоставляемый им специальный статус "военных беженцев", не будут получать никаких поблажек в этом контексте

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Польша не собирается делать поблажки для украинцев, которые нарушают общественный порядок, в таких случаях им, как и другим иностранцам, грозит депортация из страны. Об этом заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский.

"Если кто-то нарушает наши законы, он должен считаться с тем, что не будет больше нашим гостем, независимо от его национальности", - сказал Кервиньский на ведомственном совещании, его трансляция велась в социальных сетях польского МВД. Таким образом, он подчеркнул, что украинцы, несмотря на предоставляемый им специальный статус "военных беженцев", не будут получать никаких поблажек в этом контексте.

На этом же совещании начальник погранслужбы республики Роберт Баган проинформировал о ходе депортаций из страны 57 украинцев и 6 белорусов после беспорядков на концерте исполнителя Макса Коржа в Варшаве. По словам Багана, 13 человек уже вывезли из Польши в принудительном порядке, 10 нарушителей покинули республику добровольно. В отношении 30 человек введен запрет на въезд в Шенгенскую зону.

9 августа в Варшаве состоялся концерт Макса Коржа на Национальном стадионе, на нем присутствовало 60 тыс. зрителей. В начале концерта были зафиксированы беспорядки - часть зрителей пыталась прорваться с трибун на пространство перед сценой, группы молодых людей вступили в потасовки с охраной. Кроме того, в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ и признаны экстремистскими). О произошедшем также сообщили ведущие польские СМИ. Ряд оппозиционных и ультраправых политиков выступили с резким осуждением инцидента, призвав привлечь виновных к уголовной ответственности, либо отправить их на Украину для службы в ВСУ. По итогам концерта более 100 человек были задержаны, а в отношении 63 граждан Украины и Белоруссии были возбуждены дела о депортации.