Spiegel: в ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост главы ФРГ

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц изучает возможность выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По оценке издания, такой шаг, с одной стороны, лишал бы Германию важной позиции в ЕС, с другой - позволил бы христианским демократам войти в историю как партии, которая "подарила" бы стране первую женщину-канцлера (Ангела Меркель) и первую женщину-президента. В свою очередь для фон дер Ляйен пост главы государства стал бы достойным завершением политической карьеры, пишет журнал.

24 августа Мерц, выступая на дне открытых дверей, организованном правительством ФРГ, заявил, что считает возможным избрание женщины на пост президента.

Второй и последний срок полномочий действующего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера истекает в марте 2027 года. Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером.