Иран считает ЕАЭС, ШОС и БРИКС отличными форматами для расширения связей с РФ

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан отметил, что это является мерой противодействия построению однополярного мира

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Иран намерен развивать сотрудничество с Россией и Китаем в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

"Помимо двустороннего взаимодействия с Россией, Иран рассматривает региональные и международные организации - ЕАЭС, ШОС и БРИКС - в качестве конструктивных площадок для сотрудничества с государствами-участниками [этих объединений], особенно с Россией и Китаем, в целях эффективного противодействия [попыткам] построения однополярного мира", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Президент Ирана добавил, что взял на личный контроль строительство железнодорожного участка Решт - Астара международного транспортного коридора Север - Юг.

17 мая 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о совместном строительстве маршрута Решт - Астара. Москва выделяет Тегерану на реализацию проекта межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро, при этом общая стоимость строительства оценивается в 1,6 млрд евро. Ожидается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Межправительственное соглашение о создании коридора Север - Юг протяженностью 7 200 км было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позднее состав стран-участниц расширился до 14. Россия и Иран рассчитывают, что Север - Юг станет альтернативой Суэцкому каналу и сократит время транспортировки грузов в Евразии. Западная сухопутная ветка коридора проходит по территории Азербайджана, восточная - по территории Туркмении и Казахстана, водный маршрут - по Каспийскому морю.