Отказ Владимира Зеленского пойти на уступки приведет "к еще большим потерям на поле боя со стороны Украины", заявил американский политический обозреватель и радиоведущий

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начнет нормализацию отношений с Россией без привязки к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"К сожалению, Европа, движимая требованиями президента Зеленского, похоже, неспособна добиться каких-либо уступок от Украины. Зеленский продолжает настаивать на требованиях, которые фактически стали причиной конфликта, включая обладание Крымом и Донбассом, вступление Украины в НАТО и размещение иностранных войск на Украине у границ России", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По его словам, "все эти пункты были и остаются красными линиями для России", и отказ Зеленского пойти на уступки приведет "к еще большим потерям на поле боя со стороны Украины".

Американский эксперт предполагает, что "Трамп может "умыть руки", отказавшись от того, что он называет "войной Байдена", и оставить Украину и европейских лидеров предоставленными самим себе".

"В этом случае Трамп может возобновить переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным по вопросу [восстановления] деловых и дипломатических отношений, убрав украинский вопрос со стола переговоров. На данный момент я прогнозирую, что наиболее возможен именно этот путь. Маловероятно, что Трампу удастся заставить Зеленского реалистично подойти к переговорам", - заключил Гилл.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.