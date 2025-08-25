По мнению бывшего посла США в Израиле Дэна Шапиро, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху ставит крест на перспективах установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Решение израильских властей о строительстве нового поселения на Западном берегу реки Иордан вблизи Восточного Иерусалима говорит об отказе правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху от улучшения отношений с арабскими государствами в краткосрочной перспективе. Такое мнение газете The New York Times (NYT) выразил бывший посол США в Израиле (2011-2017) Дэн Шапиро.

По его мнению, правительство Нетаньяху ставит крест на перспективах установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Этот шаг ухудшит отношения Израиля с другими арабскими государствами и приведет к росту его международной изоляции. Поселение в районе E1 из-за своего расположения прервет прямую связь между населенным в основном арабами Восточным Иерусалимом и частью палестинского Западного берега. По мнению Шапиро, строительство существенно затруднит создание в будущем полноценного палестинского государства, но не сделает его невозможным.

Идея строительства поселения в E1 обсуждалась руководством Израиля с начала 1990-х. Более 30 лет правительство не решалось на этот шаг, поскольку он подрывал бы перспективы урегулирования конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Против строительства последовательно выступали США. Однако нынешний американский посол в еврейском государстве Майк Хакаби указал, что таково "решение правительства Израиля", в связи с чем Вашингтон не станет "оценивать его пользу или вред".

По мнению Шапиро, правительство Нетаньяху сделало крупный шаг в направлении отказа от любых решений на основе принципа двух государств и приблизилось к стратегии бессрочного господства на землях, которые оказались под контролем Израиля после арабо-израильской войны 1967 года. Как считает дипломат, решение стало возможным благодаря росту влияния ультраправого партнера Нетаньяху по коалиции - министра финансов Бецалеля Смотрича. "Теперь у власти правительство Смотрича. Нетаньяху не может ему противостоять, а Трамп не проявляет к этому никакого стремления", - отметил Шапиро.

Комитет по планированию израильской гражданской администрации 20 августа одобрил строительство крупного еврейского поселения с 3,4 тыс. единиц жилья в районе E1. Оно должно связать Иерусалим и город Маале-Адумим, что нарушит территориальную связь внутри палестинской автономии. Как заявил 8 августа Смотрич, являющийся лидером ультраправой партии "Религиозный сионизм", действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство".