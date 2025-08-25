Белоруссия предлагает России синхронизировать усилия в развитии туротрасли

Премьер-министр республики Александр Турчин также отметил, что Минск также предлагает обменяться опытом по продуктам поддержки туризма

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Минск предлагает Москве синхронизировать работу по развитию туристической отрасли, обменяться опытом. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

"Учитывая, что очень большое количество туристов из наших стран ежегодно посещают и Беларусь, и Россию, мы можем где-то синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам развития туризма", - сказал белорусский премьер на видео, распространенном в Telegram-канале Совмина.

По его словам, развитие отрасли является одним из приоритетов правительства Белоруссии.

Как отметил Чернышенко, правительства обеих стран должны приложить все усилия для того, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства. Он обратил внимание на стабильный рост взаимного туристического потока. "Официальная статистика говорит, что в прошлом году порядка 670 тысяч взаимных поездок было. Мы понимаем, что цифра явно должна быть больше, к этому будем прилагать все усилия", - добавил вице-премьер РФ.