БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Сирия присоединяется к требованиям стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) остановить израильскую агрессию и положить конец оккупации. Об этом заявил глава МИД в сирийском временном правительстве Асаад аш-Шейбани, выступая на проходящем в саудовской Джидде внеочередном заседании ОИС, посвященном ситуации в Газе.

"Сирия осуждает преступную войну против палестинцев с моральной, гуманной, религиозной и исторической точки зрения, - указал глава МИД, слова которого приводит агентство SANA. - Оккупация и агрессия со стороны Израиля не может продолжаться бесконечно, эта экспансионистская политика [еврейского государства] должна быть остановлена".

Аш-Шейбани обратил внимание своих коллег на вмешательство Израиля на юге Сирии, в частности, в населенной друзами провинции Эс-Сувейда. По его словам, Тель-Авив нарушил соглашение о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года. "Израильский оккупационный режим попирает суверенитет и территориальную целостность сирийского государства, размещая разведывательные пункты и блокпосты, - указал он. - Целью израильских действий являются подрыв национального единства и провоцирование межконфессиональной розни, превращение оккупированных сирийских Голанских высот в плацдарм для захвата новых арабских территорий".

Сирийский министр призвал исламские страны "занять единую, честную и смелую позицию" для противостояния разрушительной израильской войне в Газе и снятия осады. "Мы также призываем наших братьев в ОИС поддержать позицию Сирии на международных форумах и отвергнуть любые попытки узаконить израильскую оккупацию, навязанную силой в ущерб суверенитету Сирии", - подчеркнул аш-Шейбани.