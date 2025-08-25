Аббас Арагчи призвал все народы вне зависимости от религиозных убеждений "встать на сторону гуманности, справедливости и достоинства, на правильную сторону истории"

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Трагедия в секторе Газа вышла за рамки мусульманского мира и стала испытанием совести всего международного сообщества. Такое мнение выразил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступая на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидда.

"Трагедия Газы касается не только мусульман. Это испытание совести всего мирового сообщества", - подчеркнул Арагчи.

В этой связи он призвал все народы вне зависимости от религиозных убеждений "встать на сторону гуманности, справедливости и достоинства, на правильную сторону истории". По его словам, заявлений, осуждающих действия Израиля, недостаточно - государства должны предпринять реальные шаги для прекращения насилия в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 62 тыс., более 158 тыс. получили ранения, еще 300 человек, в том числе 117 детей, умерли от голода.

8 августа текущего года военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города.