По информации портала, это может произойти в несколько этапов, включая изучение дополнительных данных

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать мРНК-вакцины от COVID-19 с американского рынка "в течение нескольких месяцев". Об этом сообщил портал The Daily Beast.

"Это может произойти в несколько этапов, включая изучение дополнительных данных", - приводит портал слова доктора Асима Малхотра, британского кардиолога, который неоднократно утверждал вопреки научному консенсусу, что вакцины более опасны, чем вирус.

По информации источника The Daily Beast, скептицизм в некоторых кругах по отношению к вакцине от COVID-19 основан на исследовании 2022 года группы врачей и университетских профессоров, которое появилось в журнале Vaccine. В рецензируемом исследовании изучался вторичный анализ "серьезных нежелательных явлений, зарегистрированных при клинических испытаниях мРНК-вакцин Pfizer и Moderna от COVID-19 у взрослых", и говорилось, что у тех, кто получил мРНК-вакцины, риск "избыточных серьезных нежелательных явлений" был на 16% выше, чем у контрольной группы. Однако, как подчеркивается в публикации, "исследование было отвергнуто большей частью медицинского сообщества, которое утверждает, что оно недооценивает преимущества вакцин от COVID-19 и преувеличивает риски из-за методологических недостатков, предвзятого отбора данных и игнорирования более широких последствий для общественного здравоохранения".

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило ранее о свертывании Центром передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) работ по созданию ряда мРНК-вакцин, включая аннулирование различных контрактов. Согласно заявлению ведомства, прекращено финансирование по 22 контрактам на сумму $550 млн. По словам министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди - младшего, такое решение принято "на основе анализа научных данных и мнений экспертов". В сообщении говорилось, что BARDA прекращает инвестиции в разработку 22 мРНК-вакцин, поскольку "они не обеспечивают эффективной защиты от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID-19 и грипп". Тогда Минздрав принял решение перенаправить эти средства "на более действенные вакцины, сохраняющие эффективность даже при мутации вирусов".