Киев подрывает энергобезопасность Евросоюза, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 25 августа. /ТАСС/. Украина недостойна быть членом Евросоюза, потому что она взрывает газопроводы в государствах сообщества и наносит удары по нефтепроводу, который снабжает сырьем их промышленные предприятия. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Статус члена ЕС неприемлем для страны, которая хочет поставить под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества такими действиями, как подрыв газопровода в третьей стране", - сказал он по поводу причастности украинских спецслужб к диверсии на трубопроводах "Северный поток".

Глава канцелярии премьера озвучил требование прекратить нанесение ударов по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". "Украина не должна ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Она должна прекратить нападения на маршрут поставок энергоносителей в Венгрию", - сказал Гуйяш, подчеркнув, что удары по "Дружбе" наносят ущерб не России, а Венгрии и Словакии, которые являются членами ЕС.

Он напомнил, что Венгрия является "поставщиком электроэнергии номер один на Украину". "Без нас энергетическая безопасность Украины не была бы обеспечена", - отметил глава канцелярии. Ранее Будапешт предупреждал Киев, что может прекратить поставки электроэнергии в случае отказа прекратить враждебные действия.

Гуйяш также заявил, что Венгрия требует от руководства ЕС выполнить свои обязательства и заставить Украину прекратит нападения на нефтепровод "Дружба". Он напомнил, что 27 января Еврокомиссия дала письменные заверения, что предоставит гарантии энергетической безопасности Венгрии и Словакии в свете украинских действий.