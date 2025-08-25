Официальный представитель президента Кан Ю Чжон добавила, что на фоне "частых фейков" стоит проверить, является ли аккаунт президента США официальным

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея попробует "уточнить информацию" после комментариев президента США Дональда Трампа о "чистках" в Сеуле. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мне кажется, что это нужно проверить", - сказала официальный представитель президента Кан Ю Чжон. Она добавила, что на фоне "частых фейков" стоит проверить, является ли аккаунт официальным. Агентство Yonhap указывает, что Кан Ю Чжон проводила брифинг в то время, когда появился комментарий Трампа.

Трамп в Truth Social заявил, что "происходящее" в Южной Корее похоже на "чистки" или "революцию", не уточнив, что именно он имеет в виду. 25 августа запланирован саммит Республики Корея и США.

Предыдущий президент Республики Корея Юн Сок Ёль был отстранен от власти в апреле из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года. В июне после выборов пост президента занял Ли Чжэ Мён, который прибыл в Вашингтон. Сейчас Юн Сок Ёль содержится в СИЗО. Его сторонники оправдывали введение военного положения утверждениями о том, что якобы иностранные силы вмешались в парламентские выборы 2024 года.

6 июня Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили совершенные на них политически мотивированные покушения и договорились сыграть партию в гольф. Южнокорейский президент также рассказал, как ему в подарок досталась кепка, подписанная самим Трампом.