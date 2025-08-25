Пресс-служба Национального театра сообщила, что 28-29 августа состоится замена мюзикла "Пули над Бродвеем"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Показ мюзикла американского режиссера Вуди Аллена "Пули над Бродвеем" отменили в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове из-за его участия в Московской международной неделе кино. Об этом сообщила пресс-служба Национального театра.

"28-29 августа состоится замена мюзикла "Пули над Бродвеем", - написано в сообщении театра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Несмотря на то, что в сообщении указано, что мюзикл не является полностью оригинальной работой, а является адаптацией для сцены Бродвея на основе сценария к одноименному фильму и создан группой авторов, театр принял решение отменить показ и ждать комментария правообладателей.

Вуди Аллен (при рождении - Аллан Стюарт Конигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. 24 августа он по видеосвязи принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. Модератором был режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Во время диалога Аллен отметил, что ему всегда нравилось русское кино, а почти семичасовую экранизацию романа "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука он посмотрел всего за день.