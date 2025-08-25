Аналитик обратил внимание, что публичное признание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в симпатиях к концепции "Великого Израиля" разрушает остатки доверия к формуле "мы не хотим управлять Газой"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Планы Израиля по захвату Газы чреваты для страны бесконечной мобилизацией и ростом международной изоляции. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде.

"Сегодня перед Израилем - два вектора. Первый - дипломатический, пусть и несовершенный, но открывающий коридор для временной деэскалации и возвращения заложников. Второй - путь вглубь Газы, в уличную войну с трудно предсказуемыми последствиями. Первый требует политической воли для того, чтобы признать: безопасность строится не только на танках, но и на институтах, переговорах, взаимных уступках. Второй - путь бесконечной мобилизации, растущей международной изоляции и перспективы навсегда остаться в ловушке той самой "Колесницы", которую уже невозможно остановить", - отметил эксперт.

Аналитик обратил внимание, что публичное признание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в симпатиях к концепции "Великого Израиля" разрушает остатки доверия к формуле "мы не хотим управлять Газой". "Два года военной кампании, высокие траты государства и снижение экономической привлекательности, отсутствие консенсуса в военном корпусе, резкие предупреждения оппозиции - все это указывает на то, что стратегия исчерпывается логикой насилия, но не предлагает долговременного выхода. Лидер оппозиции Яир Лапид прямо называет возможную оккупацию Газы "гибельным решением" для самого Израиля. Внутреннее давление нарастает: каждую неделю по стране проходят марши с требованием заключить сделку по заложникам", - добавил специалист.

"Наряду с этим растет и внешнее давление: целый ряд стран - от Франции и Великобритании до Австралии и Канады - готовятся признать палестинское государство в рамках сессии Генассамблеи ООН, - указал Садыгзаде. - При этом поддержка со стороны США рассматривается как щит от давления ООН и европейских столиц. Даже свежий отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации (Food and Agriculture Organization, FAO, ФАО) и ООН, зафиксировавший пятую - катастрофическую - стадию голода в Газе (более 640 тыс. человек к сентябрю), воспринимается скорее как шум, нежели как сигнал тревоги".

О ситуации вокруг Газы

21 августа Нетаньяху прибыл в сектор Газа, где записал видеообращение, в ходе которого сообщил, что целью визита является утверждение армейского плана по Газе. Кроме того, он сообщил, что поручил "немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны [в секторе] на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, "эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - идут рука об руку", то есть, будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент ЦАХАЛ в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".