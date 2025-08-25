Глава правого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что его партия не может поддержать правительство, политика которого заставляет французский народ страдать

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Франции проголосует 8 сентября за недоверие правительству Франсуа Байру.

"Неподчинившаяся Франция" проголосует за недоверие правительству", - сказала глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.

В свою очередь глава правого "Национального объединения" Жордан Барделла написал в X, что его "партия не может поддержать правительство, политика которого заставляет французский народ страдать".

Ранее Байру сообщил, что 8 сентября на внеочередной сессии парламента вынесет на голосование вопрос о доверии его кабинету. Он заявил, что "при отсутствии большинства правительство падет". Глава кабмина обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности.

Правительство Байру было сформировано в декабре 2024 года.