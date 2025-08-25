Еще 92 получили ранения

ДОХА, 25 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате налета ВВС Израиля на расположения хуситов из повстанческого движения "Ансар Аллах" в Сане выросло до 10. Об этом сообщила пресс-служба мятежников.

По ее сведениям, в результате ударов по электростанции "Хазиз" и заправочной станции в Сане погибли 10 человек, еще 92 получили ранения. В критическом состоянии находится 21 пострадавший.

24 августа Израиль нанес серию ударов с воздуха по энергетическим объектам Саны. Обстрелу подверглись топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum и электростанция "Хазиз". Согласно утверждению источника телеканала Al Masirah в министерстве обороны хуситов, силы ПВО мятежников отбили нападение большей части самолетов противника, заставив их покинуть воздушное пространство Йемена. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что военные атаковали объекты хуситов в районе Саны, включая комплекс президентского дворца, две электростанции и топливный склад. По данным израильской армии, все они использовались в военных целях. Как сообщил ТАСС источник, близкий к политбюро "Ансар Аллах", сформированные мятежниками вооруженные силы намерены дать ответ на обстрел столицы.