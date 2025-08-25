Президент США также выступил с утверждением, что США сейчас являются самой уважаемой страной в мире

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его в шутку называют "президентом Европы".

Американский лидер при подписании некоторых указов в Белом доме выступил с утверждением, что США "сейчас являются самой уважаемой страной в мире". Говоря о представителях стран ЕС из числа союзников США по НАТО, он добавил: "Они так уважают вашего президента, что шутливо называют меня президентом Европы".

"Они называют меня президентом Европы, это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители", - добавил Трамп.

Президент США напомнил, что он настойчиво добивался от европейских союзников наращивания расходов на оборону. Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге.

Говоря о состоявшейся на прошлой неделе встрече в Белом доме с участием лидеров Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, главы Еврокомиссии, генсека НАТО, а также Владимира Зеленского, Трамп отметил: "Никогда не было такого, чтобы здесь были представлены более семи стран. На самом деле 28 [стран]. По сути, в тот день здесь были представлены 35, 38 [стран]".