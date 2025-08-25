Президент США выразил уверенность, что ситуация будет урегулирована

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине осложняется наличием в нем личностной составляющей, но все равно будет урегулирован.

"Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего", - отметил он при подписании ряда указов в Белом доме, говоря об урегулировании упомянутого конфликта. "Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий", - добавил Трамп, не приведя подробностей.

"Но мы прекратим это со временем. Мы и это прекратим", - подчеркнул американский лидер, имея в виду прекращение боевых действий.