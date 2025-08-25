В Узбекистане мужчине дали четыре года ограничения свободы за участие в СВО

Гражданин Узбекистана лично пришел к правоохранителям с повинной, а потом предстал перед судом

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Гражданин Узбекистана приговорен к четырем годам ограничения свободы по статье "Наемничество" за участие в специальной военной операции. Копия приговора суда имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам дела, мужчина поехал на сезонные работы в Нижний Новгород в июне 2024 года. Оттуда он поехал в ДНР, где заключил контракт с Минобороны РФ. В сентябре 2024 года он получил ранения спины в результате взрыва дрона, был направлен на лечение в Краснодарский край. После он вернулся на фронт, но в декабре того же года вновь был ранен из-за взрыва БПЛА - на этот раз он получил различные травмы рук, ног и груди. В январе 2025 года, выписавшись из госпиталя, он уведомил командира об уходе в отпуск. Гражданин Узбекистана улетел в Ташкент в феврале, а в июне лично пришел к правоохранителям с повинной, а потом предстал перед судом.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.154 уголовного кодекса республики и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года.

Законодательство Узбекистана предусматривает наказание за наемничество в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.