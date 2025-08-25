Американский лидер подчеркнул, что США больше не тратят деньги на Украину

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась, отметив, что значительные обязательства должны будут взять на себя европейские страны.

"Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме. При этом он подчеркнул, что США "больше не тратят деньги на Украину".