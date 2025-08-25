Трамп: США хотят сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем

Соединенные Штаты хотели обеспечить денуклеаризацию, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к данному процессу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы говорим об ограничении [числа] ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания новых указов в Белом доме. "У нас больше всех [ядерных вооружений]. Россия на втором месте, а на третьем - Китай", - утверждал Трамп. "Мы бы хотели обеспечить денуклеаризацию", - подчеркнул он.