25 августа, 19:00,
обновлено 25 августа, 19:09

Трамп: США хотят сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
Соединенные Штаты хотели обеспечить денуклеаризацию, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к данному процессу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Читайте также
Трамп заявил, что необходимо с уважением относиться к ядерному потенциалу РоссииПутин: у России сформирован надежный ядерный щит

"Мы говорим об ограничении [числа] ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания новых указов в Белом доме. "У нас больше всех [ядерных вооружений]. Россия на втором месте, а на третьем - Китай", - утверждал Трамп. "Мы бы хотели обеспечить денуклеаризацию", - подчеркнул он. 

Теги:
СШАРоссияКитайТрамп, Дональд