Президент США подчеркнул, что в действительности настроен на встречу с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает "в какой-то момент" провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава американской администрации сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на церемонии подписания ряда новых указов.

"В действительности я его однажды увижу. Настроен на встречу с ним", - сказал Трамп, комментируя вопрос, касавшийся КНДР и ее лидера Ким Чен Ына. "Мы в какой-то момент встретимся. Я в действительности настроен на это", - повторил американский лидер.