Это связано с потерей Швейцарией нейтральности и возможности перехвата самолета российского лидера в воздухе, считает политик

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Вероятность того, что предполагаемая встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в Женеве, практически равна нулю из-за потери Швейцарии нейтральности и возможности перехвата самолета российского лидера в воздухе. Такое мнение выразил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Меттан предположил, что в условиях закрытого для российских самолетов европейского воздушного пространства "нет никакой гарантии", что самолет Путина не будет перехвачен "под предлогом исполнения ордера МУС на его арест, как это произошло [в 2013 году] с самолетом [тогдашнего президента Боливии] Эво Моралеса, когда его подозревали в перевозке Джулиана Ассанжа".

Политик также отметил, что РФ по-прежнему считает Швейцарию "недружественной и пристрастной страной" в украинском конфликте. Так, Берн "не предпринял никаких значительных шагов для восстановления своего нейтралитета в глазах Москвы", что могло выражаться в "частичной отмене некоторых санкций или временной приостановке действия договора МУС". Это делает вероятность проведения встречи Путина с Зеленским в Женеве "на данный момент практически равной нулю", считает Меттан.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Владимир Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.