Лидер "Хезболлах": посредничество США приведет к разрушению Ливана

Как считает шейх Наим Касем, любая дорожная карта должна включать пункты о прекращении агрессии, выводе оккупационных сил, возвращении пленных и восстановлении южных районов

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Шиитское движение "Хезболлах" не доверяет Соединенным Штатам и считает, что план пошагового урегулирования, предлагаемый эмиссаром Вашингтона Томом Барраком, несет угрозу национальному единству. Об этом заявил генеральный секретарь организации шейх Наим Касем в телеобращении, который транслировал телеканал Al Manar.

"Американское посредничество приведет к разрушению Ливана и междоусобице, - предупредил шиитский политик. - Правительству следует отказаться от политики уступок США и Израилю, чтобы восстановить утраченное доверие".

Как считает шейх Касем, любая дорожная карта должна включать пункты о прекращении агрессии, выводе оккупационных сил, возвращении пленных и восстановлении южных районов. "Если эти пункты будут выполнены, то мы готовы вступить в диалог с властями для обсуждения оборонительной стратегии", - указал он.

Шиитский политик подтвердил отказ "Хезболлах" передать свое оружие в руки ливанской армии в условиях продолжающихся военных действий со стороны Израиля. Он указал, что такой шаг "противоречит национальным интересам".

5 августа правительство Ливана одобрило план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями США и Израиля. Предусматривалось, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск из пяти пограничных районов, оставшихся под его контролем. Недовольство этим решением властей вылилось в уличные протесты сторонников "Хезболлах", что поставило под угрозу стабильность в столице.