Трамп считает, что Путину не нравится Зеленский

По словам американского лидера, иногда он любит встречаться с теми людьми, которые ему не нравятся

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин негативно относится к Владимиру Зеленскому.

На вопрос журналиста, почему, по его мнению, Путин не стремится к встрече с Зеленским, Трамп ответил: "Потому что тот ему не нравится".

"Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся", - отметил американский лидер в Белом доме после подписания ряда указов. "На самом деле, они друг другу не нравятся", - отметил Трамп, говоря о Путине и Зеленском.

"Если бы у нас был настоящий президент, а не тот, кто занял этот пост в результате фальсификаций на выборах, этой войны не было бы", - добавил Трамп, говоря о конфликте на Украине. Он имел в виду 46-го президента США Джо Байдена. "На самом деле, Путин заявил, что если бы Трамп был президентом, этого бы не произошло", - подчеркнул он, имея в виду украинский конфликт. "Этого бы не произошло, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

Путин после встречи с Трампом в Анкоридже (штат Аляска) на совместной пресс-конференции лидеров заявил, что подтверждает позицию Трампа, который говорит, что "если бы он был президентом, то войны бы не было".

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.