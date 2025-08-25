Президент США также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, и допустил свой отказ от участия в таких контактах.

"Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет, - заявил американский лидер в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Зеленского. "Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: "Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас", - добавил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.