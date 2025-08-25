Ли Чжэ Мён также выразил уверенность, что лидер КНДР "будет ждать" встречи с президентом США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён надеется, что когда-нибудь в КНДР появится небоскреб Trump Tower и что он сможет сыграть там в гольф. Об этом он заявил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что вы встретитесь с председателем [государственных дел КНДР] Ким Чен Ыном, и надеюсь на строительство Trump Tower в Северной Корее, и [надеюсь] сыграть там в гольф", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию ведет Белый дом.

Южнокорейский президент выразил надежду, что Трамп сыграет роль миротворца на Корейском полуострове. Ли Чжэ Мён также выразил уверенность, что лидер КНДР "будет ждать" встречи с Трампом.