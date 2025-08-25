Юлия Свириденко ответила, что ее брат Виталий "уезжал не во время конфликта с РФ", а до его начала

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат Виталий проживает не на Украине. Об этом глава правительства сообщила украинской службе "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

На полях национального молитвенного завтрака в Киеве 25 августа журналистка "Радио Свобода" спросила премьера, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат уехал с Украины во время военного положения и с тех пор не вернулся. Свириденко ответила, что ее брат "уезжал не во время конфликта с РФ", а до его начала. На уточняющий вопрос, правда ли, что брат премьера не вернулся на Украину, Свириденко сказала, что "он проживает за границей".

Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

Ранее кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который позволит сажать украинцев в тюрьму на срок до трех лет за попытку незаконного пересечения границы страны. Инициатором закона стала премьер Свириденко, следует из карточки документа на сайте парламента. В июле депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что Виталий Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Она отметила, что фактически человек призывного возраста "на четвертом году полномасштабной войны бежал с Украины".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.