Любые политизированные решения об уравнивании украинских символов с нацистскими и коммунистическими могут спровоцировать усиление негативных настроений в обществе, заявил источник в украинском дипведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инициативы Варшавы о запрете националистической украинской символики потребуют от Киева соответствующей реакции. Об этом, как сообщает издание "Европейская правда", заявил источник в украинском дипведомстве.

"Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан. <...> В то же время любые политизированные решения об уравнивании украинских символов с нацистскими и коммунистическими могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", - сказал источник.

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии. Он также предложил установить уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и символики, тем самым уравняв ее с фашистской.