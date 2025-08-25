Санкции и тарифы США этому не помешают, заявил депутат бразильского Конгресса Реймонт Отони

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 августа. /ТАСС/. Бразилия не откажется от выгодного для себя сотрудничества с РФ, несмотря на угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против тех стран, которые продолжают торгово-экономическое партнерство с Москвой. Об этом ТАСС заявил депутат бразильского Конгресса Реймонт Отони.

"С Россией мы поддерживаем в первую очередь торговые отношения, в том числе в сфере обмена технологиями. Это партнерство крайне полезно [для Бразилии]. <...> Сотрудничество будет продолжаться", - отметил он.

По словам депутата, Бразилия будет и дальше искать новые возможности для перенаправления экспорта после введения США пошлин на товары южноамериканской республики. "Президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] уже совершает для этого международные поездки и открывает новые рынки", - сказал Отони.

"Бразилия уже была однажды колонией, и вновь ей Бразилия не станет", - заключил законодатель.

9 мая в Кремле состоялись российско-бразильские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин отметил поступательное развитие отношений двух государств. По его словам, две страны активно взаимодействуют на международной арене - на площадках ООН, БРИКС и G20. Лула да Силва указал на желание властей Бразилии усилить стратегическое партнерство с РФ. Он подчеркнул, что приоритетными направлениями сотрудничества для южноамериканской республики являются культура, наука и технологии. В то же время в Бразилии хотят развивать контакты с РФ в сферах обороны и космоса.