За время отсутствия Дональда Трампа на посту президента США Пхеньян добился дальнейшего прогресса в развитии ракетного и ядерного потенциала, указал Ли Чжэ Мён

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. КНДР не смогла бы развить ракетную и ядерную программы, если бы президент США Дональд Трамп выиграл выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Такую точку зрения высказал южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён во время встречи с Трампом в Белом доме.

"Благодаря вашим усилиям на посту во время первого срока ситуация на Корейском полуострове была стабильной, но за время короткого перерыва, пока вас не было на посту, Северная Корея добилась дальнейшего прогресса в развитии ракетного и ядерного потенциала", - сказал Ли Чжэ Мён. По его словам, это привело к ухудшению обстановки на полуострове.

"Они не смогли бы этого сделать, если бы я был президентом", - заявил в свою очередь Трамп. "Полностью с вами согласен", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию вел Белый дом.

Ранее южнокорейский лидер выразил надежду на проведение саммита США и КНДР.